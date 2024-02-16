Доступ до реєстрів із інформацією про оборонні підприємства треба обмежити негайно, це шкодить обороноздатності, - NAUDI

Наразі будь-хто може дізнатися, де будуватиметься завод із виробництва ударних БПЛА. Тому доступ до таких реєстрів необхідно закрити негайно.

Про це повідомила Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.

"В Україні склалася катастрофічна ситуація із захистом інформації про оборонні підприємства у відкритих реєстрах. Незважаючи на дію воєнного стану, зараз така інформація абсолютно не захищена. Наприклад, будь-хто через відкриті дані може дізнатися, де будуватиметься завод із виробництва ударних БпЛА, а заплативши невелику суму за доступ до митної бази – отримати інформацію, хто і звідки завозив 120 мм мінометні постріли для українських Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Асоціація наголошує, що вже 4 місяці поспіль порушує питання, що доступ до реєстрів потрібно обмежити негайно.

"Зверталися і до РНБО, і до Служби безпеки України, і до Кабінету міністрів. Усі відомства визнають важливість проблеми, але час іде, а фактичної реакції досі немає.

Враховуючи нагальність питання, Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергій Пашинський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом негайно втрутитися в ситуацію", - зазначили в NAUDI.

"Така ситуація є неприпустимою, вона безпосередньо впливає на стан обороноздатності нашої Держави", – наголосив Пашинський.

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