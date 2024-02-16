Доступ до реєстрів із інформацією про оборонні підприємства треба обмежити негайно, це шкодить обороноздатності, - NAUDI
Про це повідомила Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.
"В Україні склалася катастрофічна ситуація із захистом інформації про оборонні підприємства у відкритих реєстрах. Незважаючи на дію воєнного стану, зараз така інформація абсолютно не захищена. Наприклад, будь-хто через відкриті дані може дізнатися, де будуватиметься завод із виробництва ударних БпЛА, а заплативши невелику суму за доступ до митної бази – отримати інформацію, хто і звідки завозив 120 мм мінометні постріли для українських Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Асоціація наголошує, що вже 4 місяці поспіль порушує питання, що доступ до реєстрів потрібно обмежити негайно.
"Зверталися і до РНБО, і до Служби безпеки України, і до Кабінету міністрів. Усі відомства визнають важливість проблеми, але час іде, а фактичної реакції досі немає.
Враховуючи нагальність питання, Голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергій Пашинський звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом негайно втрутитися в ситуацію", - зазначили в NAUDI.
"Така ситуація є неприпустимою, вона безпосередньо впливає на стан обороноздатності нашої Держави", – наголосив Пашинський.