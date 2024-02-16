Туск планує на рівні ЄС розв’язати питання щодо "нерівної конкуренції" з агропродукцією України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що хоче на рівні Євросоюзу розв’язати питання "нерівної конкуренції" з українською агропродукцією.

Про це він сказав після зустрічі з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо, його заяву наводить канцелярія прем’єр-міністра Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні будемо ухвалити рішення в Польщі, щоб захистити польське сільське господарство в умовах нерівної конкуренції з агропродукцією, що надходить з-за східного кордону, переважно з України. Я буду втручатися на європейському рівні", - наголосив Туск.

За словами глави польського уряду, він проінформував прем'єр-міністра Фінляндії про ситуацію в польському сільському господарстві та на польсько-українському кордоні.

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