Таких обстрілів півночі Харківщини ще не було, - голова Харківської ОВА Синєгубов

Ворог тероризує цивільне населення Вовчанської та Липцівської громад обстрілами, намагаючись відволікти захисників України від основних напрямків.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав [в інтерв’ю журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ґвара медіа.

"Ми таких обстрілів не спостерігали ніколи. Їх не було. Рік тому це були подекуди ракети С-300. Один-два влучання, 5 влучань. Але коли до Липці за ніч прилітають 10 ракет С-300 - такого не було ніколи. Ніколи ворог не застосовував КАБи на цьому напрямку. КАБи були застосовані лише по лінії фронту", - сказав він.

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За словами Синєгубова, росіяни б’ють виключно по цивільній інфраструктурі: підприємствам, фермерським господарствам та школам.

Всі втрати від цих обстрілів - виключно серед цивільного населення.

"Це, по-перше, терор. Ворог тероризує місцеве населення. По-друге, можливо, таким чином він хоче відволікти наші збройні сили від основних напрямків, де він проводить свої штурмові дії", - припустив голова ОВА.

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