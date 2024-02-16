Зеленський про ситуацію в Авдіївці: Найголовніше - захистити наших військових

Президент Володимир Зеленський заявив, що детально розуміє, що відбувається в Авдіївці та перебуває у контакті з військовим керівництвом.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується Авдіївки, ситуація не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками та селами, вони не заспокоюються, поки повністю не зруйнують все живе, що там є. Наші військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед", - сказав він.

За словами Зеленського, він "детально розумію, що відбувається" та перебуває на контакті з військовим керівництвом.

"Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їхнє завдання - робити все, щоб захистити перш за все наших людей. І це головний сигнал від мене. Наші військові - найголовніше, що у нас є. Це і є наша найголовніша зброя. Кожен може сказати, що війна - це втрати. Ні. Перш за все треба дивитися, щоб ми обходилися меншими втратами. Саме такий сигнал отримує від мене керівництво. Там вже на полі бою професійні люди, вони знають, що робити", - підсумував президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти скидають на Авдіївку по 60-80 КАБів протягом доби, - Жорін