НАЗК поповнило базу іноземних компонентів у зброї чипами нових "шахедів" чорного кольору

Національне агентство з питань запобігання корупції поповнило базу даних іноземних компонентів російської та іранської зброї. До неї додали чипи оновлених "шахедів" чорного кольору

Про це повідомив пресцентр Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї чипами оновлених іранських "шахедів", які росія активно використовує для атак по Україні.

Як зазначається, для ускладнення нічної роботи української протиповітряної оборони росія почала застосовувати ударні БПЛА "Shahed-136" чорного кольору. Втім, це не заважає українським військовим знищувати ці ворожі дрони.

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"БПЛА такого виду українські Сили оборони вже збивали у Києві, Харкові та на Херсонщині.

Без чіпів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої задачі та атакувати українські мирні міста", - зауважили в НАЗК.

Як зазначили в Бюро, це вкотре доводить, що іноземним технологіям та компонентам не місце в зброї агресорів. Світ має обʼєднуватися і досліджувати як такі компоненти потрапляють до рф для притягнення співучасників цієї війни до відповідальності.

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