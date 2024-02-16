НАЗК поповнило базу іноземних компонентів у зброї чипами нових "шахедів" чорного кольору
Про це повідомив пресцентр Національного агентства з питань запобігання корупції.
НАЗК поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї чипами оновлених іранських "шахедів", які росія активно використовує для атак по Україні.
Як зазначається, для ускладнення нічної роботи української протиповітряної оборони росія почала застосовувати ударні БПЛА "Shahed-136" чорного кольору. Втім, це не заважає українським військовим знищувати ці ворожі дрони.
"БПЛА такого виду українські Сили оборони вже збивали у Києві, Харкові та на Херсонщині.
Без чіпів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої задачі та атакувати українські мирні міста", - зауважили в НАЗК.
Як зазначили в Бюро, це вкотре доводить, що іноземним технологіям та компонентам не місце в зброї агресорів. Світ має обʼєднуватися і досліджувати як такі компоненти потрапляють до рф для притягнення співучасників цієї війни до відповідальності.