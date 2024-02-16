Фінансування України відповідає суверенним інтересам США, пакет допомоги витримає політичну боротьбу в Конгресі, - Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що фінансування України Сполученими Штатами відповідає їхнім власним "суверенним інтересам". Вона переконана, що пакет допомоги Києву витримає політичну боротьбу в Конгресі.

Про це вона сказала в коментарі Bloomberg на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ.

"Наша надія ґрунтується на розумінні того, що політика є політикою, але суверенний інтерес Сполучених Штатів у збереженні демократії в усьому світі буде переважати з обох сторін", - наголосила вона.

За словами віцепрем'єрки, відсутність фінансування протягом останніх кількох місяців вплинула на ліквідність бюджету України та її здатність розробляти військові плани.

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Український уряд працює над "планами Б і В" на випадок, якщо дефіцит фінансування збережеться.

"Ми зі свого боку займаємося плануванням дій на випадок непередбачених обставин", - додала Стефанішина.