У НАТО та ЄС відреагували на смерть Навального: Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "глибоко засмучений і стурбований".
"Ми маємо встановити всі факти, а Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин його смерті", - наголосив Столтенберг.
Також прем'єр Британії Ріші Сунак зазначив, що це "жахлива новина" і що Навальний "продемонстрував неймовірну мужність".
Що сказали лідери ЄС:
Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що російський режим відповідальний за смерть російського опозиціонера Навального.
Глава Європарламенту Роберта Мецола зауважила, що в ЄС "нажахані" звісткою про смерть.
Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня звинуватила режим Путіна в катуванні до смерті "одного з останніх символів демократії в Росії".
Міністр закордонних справ Швеції заявив, що якщо новина про смерть Навального правда, то це ще один з "жахливих злочинів" режиму Путіна.
Нагадаємо, 16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.