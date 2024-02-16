У НАТО та ЄС відреагували на смерть Навального: Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин

У НАТО та ЄС прокоментували смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що необхідно встановити всі факти. У смерті політика винен режим диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "глибоко засмучений і стурбований".

"Ми маємо встановити всі факти, а Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин його смерті", - наголосив Столтенберг.

Також прем'єр Британії Ріші Сунак зазначив, що це "жахлива новина" і що Навальний "продемонстрував неймовірну мужність".

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Що сказали лідери ЄС:

Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що російський режим відповідальний за смерть російського опозиціонера Навального.

Глава Європарламенту Роберта Мецола зауважила, що в ЄС "нажахані" звісткою про смерть.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня звинуватила режим Путіна в катуванні до смерті "одного з останніх символів демократії в Росії".

Міністр закордонних справ Швеції заявив, що якщо новина про смерть Навального правда, то це ще один з "жахливих злочинів" режиму Путіна.

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Нагадаємо, 16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.