"Правками Лозового" влада "відмазала" Татарова, але ті ж самі норми не застосовує щодо справи Мазепи, - Шабунін

Суд не застосовує "правки Лозового" щодо деяких справ, тому вони не можуть "рятувати" бізнес.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора суд на девʼять місяців продовжив розслідування стосовно Ігоря Мазепи. Суддя міг відмовити у продовженні, що фактично поховало би цю справу. Таке право судді – одна зі складових "правок Лозового", якою влада відмазує своїх корупціонерів. Наприклад, в процесуально аналогічній ситуації суд відмовився продовжити розслідування проти Татарова, чим фінально добив ту справу НАБУ/САП.

Ой, неправда. Ситуації не аналогічні", - зазначив він.

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За словами Шабуніна, підозра Татарову стосувалася нещодавніх на той час подій, а не епізоду 12-ти річної давності як у Мазепи.

"І доказів по Татарову НАБУ зібрало ЗНАЧНО більше, ніж ДБР – по Мазепі. Ось вам конкретний приклад того, як "правками Лозового" влада відмазує "своїх", але ті самі норми НЕ застосовуються, коли силовики потрошать бізнес.

Тож коли хтось (особливо від влади) розповідає, що "правки Лозового" прямо дуже "рятують бізнес" – тикайте його обличчям в, наприклад, цей кейс". - підсумував голова ЦПК.

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Справа Ігоря Мазепи

Раніше повідомлялось, що Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом правоохоронці повідомили, що Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. Встановлено, що входили до неї майже 20 осіб.

У компанії Concorde Capital відкидають звинувачення.

Ігор Мазепа заявив, що не розуміє підстав свого затримання, адже рішення про виділення земельних ділянок особисто він не приймав.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід - тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення 349 мільйонів гривень застави.

20 січня взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 44 мільйони гривень Юрія Мазепу, брата раніше заарештованого бізнесмена Ігоря Мазепи.

23 січня апеляційний суд зменшив Ігорю Мазепі розмір застави із 349 млн гривень до 21 млн і бізнесмен вийшов з-під варти.

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