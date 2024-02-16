3 ОШБр про ситуацію в Авдіївці: Проти нас щонайменше 15 тис. рашистів. Втрати окупантів - 4,2 тис. вбитими та пораненими

Проти сил 3 ОШБр в Авдіївці воюють щонайменше 15 тис. російських військових. Водночас втрати РФ становлять 4,2 тис. вбитими та пораненими.

Про це у Telegram повідомила 3 окрема штурмова бригада, інформує Цензор.НЕТ.

"Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на нашій ділянці фронту в Авдіївці — не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам зс рф. Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті", - йдеться в повідомленні.

Попередньо реальна кількість втрат окупантів оцінюється в 4 200 осіб вбитими та пораненими.

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"Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та омсбр зс рф. Точаться бої проти 35-ої та 55-ої омсбр 41-ї армії, й проти 21-ої та 15-ої омсбр 2-ї армії.



За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ої загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ої загальновійськової армії. Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-ий окремий мотострілецький полк так званої "ДНР".



Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії", - йдеться в повідомленні.

У 3 ОШБр наголосили, що попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою.

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