Уряд погодив кандидатуру Тюріна на посаду голови Хмельницької ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Він з березня 2023 року виконує обов’язки керівника адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - написав він у телеграмі.

Читайте: Генерал Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку сил оборони, - указ

15 березня 2023 року з посади голови Хмельницької ОДА було звільнено Сергія Гамалія. Відтоді обов’язки очільника адміністрації виконував заступник голови ОДА Тюрін.

Сергій Тюрін до роботи у Хмельницькій ОВА був успішним київським адвокатом, який спеціалізується у сферах судової практики, вирішення корпоративних спорів, захисту керівників та власників бізнесу від кримінальних переслідувань.

Також читайте: Уряд погодив призначення Гайдая головою Мукачівської РДА