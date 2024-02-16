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Уряд планує цьогоріч створити Єдиний державний реєстр ветеранів, - Шмигаль

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Кабінет Міністрів запланував на 2024 рік створення Єдиного державного реєстру ветеранів, щоб усі ветерани й ветеранки могли скористатися пільгами та інструментами підтримки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стратегічні точки ветеранської політики ми визначили ще минулого року. Реабілітація, цифрові послуги, робота, навчання, житло, реформа ВЛК. Цьогоріч плануємо створення Єдиного державного реєстру ветеранів, аби кожен наш Герой міг скористатися всіма пільгами та інструментами підтримки", – сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зазначив, що вже незабаром по всій країні мають стати до роботи понад 10 тисяч помічників ветеранів. Прем'єр-міністр підкреслив, що це один із ключових елементів системи переходу від військової служби до цивільного життя.

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Крім того, Шмигаль запевнив, що цього року буде побудовано Національне військово-меморіальне кладовище у Київській області, де громадяни зможуть поховати полеглих Героїв та гідно вшанувати їхню пам’ять.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Vlad Lancev
    Що-що, а планувати вони майстри.
    Все в майбутньому...
  • Погрібний Олександр
    Складав би вже реєстр представників теперішньої влади, які мають постати перед судом за руйнацію країни!
  • Marina 76cde40d
    З 2015 року триндять про це.
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