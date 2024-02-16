Уряд виділяє 2,5 мільярда грн на облаштування укриттів
Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив очільник уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Виділяємо 2,5 млрд грн на облаштування укриттів. У чотирьохстах закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки", - сказав Шмигаль.
Також, за його словами, у 120 громадах з’являться спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі.
Крім того, на розвиток НУШ - Нової української школи, уряд виділить 1,5 млрд грн.
Прем‘єр-міністр додав, що в планах запустити 80 навчально-практичних центрів для підготовки фахівців, які будуть затребувані на ринку праці та мати сучасні галузеві знання.
Шмигаль повідомив, що цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти.
"Повністю змінюємо підхід. Це стосується і спеціальностей, за якими держава буде оплачувати навчання. Це стосується і оплати навчання. Запустимо державні гранти. Мета - 60% студентів будуть отримувати різні види державної підтримки", - зазначив він.