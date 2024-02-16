Уряд виділяє 2,5 мільярда грн на облаштування укриттів

Уряд виділяє 2,5 млрд грн на облаштування укриттів та 1,5 млрд грн на розвиток Нової української школи.

Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив очільник уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Виділяємо 2,5 млрд грн на облаштування укриттів. У чотирьохстах закладах освіти почне працювати служба освітньої безпеки", - сказав Шмигаль.

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Також, за його словами, у 120 громадах з’являться спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі.

Крім того, на розвиток НУШ - Нової української школи, уряд виділить 1,5 млрд грн.

Прем‘єр-міністр додав, що в планах запустити 80 навчально-практичних центрів для підготовки фахівців, які будуть затребувані на ринку праці та мати сучасні галузеві знання.

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Шмигаль повідомив, що цьогоріч відбудеться масштабна реформа вищої освіти.

"Повністю змінюємо підхід. Це стосується і спеціальностей, за якими держава буде оплачувати навчання. Це стосується і оплати навчання. Запустимо державні гранти. Мета - 60% студентів будуть отримувати різні види державної підтримки", - зазначив він.