Депутату з Чернігівщини повідомлено про підозру за ухилення від несення служби та шахрайство, - ДБР

На Чернігівщині Державне бюро розслідувань повідомило про підозру місцевому депутату за ухилення від несення служби та шахрайство. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, працівники ДБР за сприяння Держприкордонслужби повідомили про підозру депутату Семенівської міської ради Чернігівської області.

"Депутат був мобілізований після початку російського вторгнення, проте протягом 5 місяців не з’являвся у місці несення служби. Його безпосередній начальник не реагував на відсутність підлеглого військовослужбовця та навпаки - писав у документах, що той начебто несе службу у прикордонних нарядах. При цьому депутат незаконно отримав грошове забезпечення військового на понад 157 тисяч гривень", - інформує відомство.

Депутату повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігуранту.

Читайте також: Екснардепу повідомили про підозру у незаконній компенсації за житло. Він отримав понад 600 тисяч

Також виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування відносно начальника депутата, який прикривав його злочинні дії.