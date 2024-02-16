Родини з прифронтових міст Донеччини, які постійно перебувають під ворожими обстрілами, шукають житло
Про це повідомила журналістка Ірина Ситнік, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, ситуація на сході напружена. З вашою допомогою нам вдається допомогти розселити людей. Але ще є люди, яким треба допомога. Відгукніться, хто ще має будинки для здачі в оренду", - зазначила вона.
Родина - 5 осіб (3 дітей) з Новогродівки. Чоловік на захисті Батьківщини. Потрібне житло на винайм для дружини та дітей. Оплата гарантована.
Телефон: 0500126280 - Андрій
Або 0664353572 - Ірина, редакція.
Також інша родина шукає квартиру або будинок на винайм з умовами. Оренда до 5 тис. грн. Порядна сім'я.
Телефон: 095-107-19-11 - Антон
Родина шукає квартиру або будинок на винайм з умовами. Оренда до 5 тис. грн. Порядна сім'я.
Телефон: 095-107-19-11 - Антон
Або 0664353572 - Ірина редакція.
Крім того, необхідно знайти житло для родин з дітками.
"Добрий вечір! Дуже прошу допомоги! Дуже потрібно житло для двох родин, маємо котика. Ми з прифронтового міста Новогродівка Донецька область. У місті регулярні прильоти... Дитина 9 років дуже боїться, розглядаємо як будинок, квартиру так і гуртожиток. Шукаємо по місцевим групам та ОЛХ, але поки що тиша… Дуже дякуємо за допомогу!", - пише одна з мешканок Донеччини.
Контакти для допомоги
066-98-78-710 – Інна
066-43-53-572 – Ірина, редакція.