Блінкен про смерть Навального: Відповідальність за це несе Росія

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував інформацію про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Понад десять років російський уряд - Путін - переслідував, отруїв і ув’язнив Олексія Навального, а тепер повідомляє про його смерть", - зазначив він.

За його словами, США все ще працюють над підтвердженням інформації про смерті Навального. Водночас він чітко дав зрозуміти, що США вважають Росію відповідальною за смерть опозиціонера.

"Відповідальність за це несе Росія", - додав Блінкен.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

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