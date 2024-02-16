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Блінкен про смерть Навального: Відповідальність за це несе Росія

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блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував інформацію про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Понад десять років російський уряд - Путін - переслідував, отруїв і ув’язнив Олексія Навального, а тепер повідомляє про його смерть", - зазначив він.

За його словами, США все ще працюють над підтвердженням інформації про смерті Навального. Водночас він чітко дав зрозуміти, що США вважають Росію відповідальною за смерть опозиціонера.

"Відповідальність за це несе Росія", - додав Блінкен.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Читайте: У НАТО та ЄС відреагували на смерть Навального: Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • MrStepanovM
    снаряди нам все ж невспівставно важливіші...
  • Артм Воронцов
    Згодом буде як з Литвиненком… світу *****… і кремлю пох… живуть і торгують й надалі…
  • Ярослав Кийко
    Тромб вже мабуть отримав підвищення по службі.
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