В Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає, проводяться рейдово-ударні дії, логістика працює, - Тарнавський

В Авдіївці Донецької області, де тривають запеклі бої, працює логістика. У місті заблокованих українських підрозділів немає. У разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"Авдіївський напрямок на Донеччині – найгарячіший на всій протяжності лінії російсько-українського фронту. У межах міста Авдіївка тривають запеклі бої. Противник завдає масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняє штурми одночасно з декількох напрямків.

Наші війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога. Відбувається планове підсилення підрозділів", - зазначив він.

За його словами, щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика – працює.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ухвалено рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки, - Тарнавський

Тарнавський зауважив, що за дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України до Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене.

"Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів", - наголосив він.

Командувач зазначив, що українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. У разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ситуацію в Авдіївці: Найголовніше - захистити наших військових

"Відтак противник зазнає величезних втрат у живій силі. За добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ "Таврія" втрати росіян склали 711 осіб – найбільше в цьому році. Левова частка із цього числа – результат бойової роботи наших військ, які знищують загарбника на Авдіївському напрямку. Лише за добу тут було ліквідовано до півтисячі росіян.

Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників", - додав Тарнавський.

Також читайте: 3 ОШБр про Авдіївку: у рашистів нескінченні ресурси, вони почали застосовувати фосфор, збільшили використання КАБів. ВІДЕО+ФОТО