Майже 300 млн грн збитків: гендиректору "Київавтодор" та ексначальнику одного з експлуатаційних управлінь столиці повідомлено про підозру

Нацполіція повідомила про підозру генеральному директору "Київавтодор" та ексначальнику КП "ШЕУ Солом’янського району міста Києва". Фігуранти перетворили земельну ділянку у Солом’янському районі на сміттєзвалище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України.

Як зазначається, порушники звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу зібраного на вулицях столиці. Такі дії призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами шкідливими для людей та довкілля. Фігурантів підозрюють у службовій недбалості.





Встановили факт протиправних дій оперативники управління стратегічних розслідувань у м. Києві спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції столиці.

"Протягом 2022-2023 років службові особи КП "ШЕУ Солом’янського району міста Києва" за вказівкою свого керівника звозили відходи різного типу на земельну ділянку, яка призначалась виключно для накопичення снігу зібраного на вулицях м. Київ. У свою чергу керівник "Київавтодору" внаслідок несумлінного ставлення до своїх службових обов’язків, допустив здійснення підконтрольним підприємством дій, які призвели до забруднення ділянки відходами та матеріалами шкідливими для людей та довкілля", - ідеться в повідомленні.







В ході огляду земельної ділянки із залученням спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу виявлено металобрухт, тверді побутові відходи, пластик відходи автомобільного транспорту.

У результаті державі було завдано збитки на майже 300 млн грн.

15 лютого генеральному директору "Київавтодор" та колишньому начальнику районного ШЕУ повідомили підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч. 2 ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.