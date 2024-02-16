Кулеба про смерть Навального: Путіну завжди сходило з рук вбивство своїх критиків

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вбивство опонентів завжди сходило Путіну з рук, що спонукало його продовжувати вбивати людей.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Політковська, Литвиненко, Магнітський, Нємцов, Навальний – це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку критиків (режиму РФ. - Ред.), убитих Путіним. Після кожного вбивства була хвиля обурення, але зрештою Путіну це сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це спонукало його продовжувати вбивати людей", - зазначив він.

Кулеба звернув увагу, що сьогодні деякі кажуть про те, що Путіна треба "почути" та "домовитися" із ним.

"Час покінчити з наївністю. Перш ніж розпочнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія має зазнати поразки в Україні, а Путін має нарешті винести урок", - додав міністр.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

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