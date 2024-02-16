Світові лідери відреагували на новину про смерть Навального: "Це похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим" (оновлено)

Світові лідери прокоментували інформацію про смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Зокрема глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Навальний відважно боровся проти корупції. Путінська Росія сфабрикувала проти нього звинувачення, отруїла його, відправила до арктичної колонії, а тепер він трагічно загинув", - зазначив він.

Кемерон наголосив, що Путін повинен понести відповідальність за те, що сталося.

"Ніхто не повинен сумніватися в жахливій природі його режиму", - додав глава МЗС Британії.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Путін не боїться нічого більше, ніж інакомислення власного народу. "Похмуре нагадування про те, що таке Путін і його режим. Давайте об'єднаємося в нашій боротьбі за свободу і безпеку тих, хто наважився виступити проти автократії", – написала вона.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у своїй заяві зазначила, що глибоко шокована і обурена новиною про раптову смерть Навального в російській в'язниці. "Російська влада повинна провести негайне і ретельне розслідування і представити висновки громадськості відповідно до своїх міжнародних зобов'язань", – заявила вона, додавши, що це додається до всіх тих злочинів, які вже були скоєні російським режимом.

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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос впевнений, що російська держава, яка намагалася отруїти Навального, незаконно ув’язнила і систематично піддавала жахливому та нелюдському поводженню, несе повну відповідальність за його смерть.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки заявила: "Це жахлива новина… Якщо це підтвердиться, це буде ще однією ознакою жорстокості Путіна. Яку б історію вони (в Москві – ред.) не розповідали, Росія несе всю відповідальність".

"Я молюся за його родину, за його дружину Юлію, яка сьогодні тут із нами", – додала віцепрезидентка.

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що звістка про смерть Навального – це суворе нагадування про жахливе придушення інакомислення режимом РФ.

Очільниця Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що смерть Навального – "трагедія для всіх захисників демократії та прав людини". "Мої співчуття його родині та тим, хто в Росії продовжує боротьбу за демократію", – додала вона.

"Олексій Навальний не помер у в'язниці, його вбила жорстокість Кремля, мета цього - будь-що змусити опозицію замовкнути. Російський режим має стикнутися з наслідками. Його треба притягнути до відповідальності", - написав президент Литви Гітанас Науседа.

Естонський лідер Алар Каріс також підкреслив, що Кремль "десятиліттями примушував мовчати опонентів режиму". Він згадав і інших жертв режиму в РФ - Анну Політковську, Олександра Литвиненка, Бориса Нємцова. Каріс висловив співчуття родині Навального та "всім, хто бореться за свободу".

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прокоментував повідомлення про смерть Навального, зазначивши, що це ілюструє безпрецедентну жорстокість російського режиму.

"Дуже шокований новиною про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Це ілюструє безпрецедентну жорстокість російського режиму. Навальний боровся за демократичні цінності та проти корупції. Йому довелося заплатити за свою боротьбу, поки його утримували у найжорстокіших і нелюдських умовах. Я бажаю сил його родині, близьким і всім, хто разом з ним боровся за зміни в Росії", - написав він у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що смерть Навального нагадує світу про реальність путінського режиму. Про це він написав у соцмережі Х.

"Олексій Навальний пожертвував своїм життям, щоб протистояти системі гноблення. Його смерть у виправній колонії нагадує нам про реальність режиму Володимира Путіна. Франція висловлює співчуття його родині та друзям, а також російському народу", - зазначив Сежурне.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року у Росія заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.