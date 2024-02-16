Росія вже використала 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України, - Костін

Росія використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час обстрілів України.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За період з 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, ще понад 70 отримали поранення", - сказав Костін.

За словами генпрокурора, найбільш масована ракетна атака цим типом ракет була задокументована 7 лютого 2024 року. "Атаковано було три міста: Київ (однією ракетою), Павлоград і Харків (двома ракетами по кожному місту). У всіх цих випадках влучання по можливих цілях не зафіксовано", - підкреслив Костін.

Він додав, що удар, який заподіяв найбільше жертв серед цивільного населення, стався 2 січня 2024 року, по Харкову: тоді внаслідок обстрілу центральної частини міста загинуло троє людей і 64 дістали поранення.

Інформація про походження ракет підтверджується висновками Центрального дослідницького інституту озброєння Міністерства оборони України та Міжвідомчої робочої групи при Офісі генерального прокурора, яка детально проаналізувала місця влучання ракет та їхні уламки.

"Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер і обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто, ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження", - зазначив генпрокурор.

Читайте також: Росія щонайменше дев’ять разів запускала проти України балістичні ракети, поставлені КНДР, - представник США при ООН Вуд

Костін повідомив, що згідно з попереднім аналізом, такі ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Можливе також використання комбінованої бойової частини. Встановлена максимальна дальність пуску ракет - до 650 км.

"За попередніми даними, удари було завдано з території Воронезької області в Росії", - уточнив генпрокурор.

Також він звернув увагу, що точність цих ракет викликає питання. "Із 24 випущених ракет відомо про два відносно точних влучання: НПЗ Кременчук і технічна територія аеродрому Канатове. Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної - до кількох кілометрів і більше - або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові", - сказав Костін.

Також читайте: Ракети з КНДР: експерти вже зібрали в Україні базу уламків, - поліція