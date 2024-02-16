Київ вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі, - МЗС

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі і очікує від польської влади належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам.

Про це заявив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"МЗС України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі.

Останніми прикладами стали особливо радикальні прояви — псування українського зерна на кордоні та вчорашня демонстрація фермерів у Вроцлаві із антиукраїнськими гаслами.

Ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але і порушують принципи українсько-польської солідарності.

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Українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі. Це не має забуватися або сприйматися як належне.

Будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту.

Україна глибоко вдячна як польській владі, так і польським громадянам за всю підтримку та допомогу впродовж цих двох років повномасштабного вторгнення Росії. Українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею.

Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі, зокрема і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів, належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам.

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Переконані, що будь-які спроби підважити фундамент солідарності між нашими країнами та народами не матимуть успіху. Україна рішуче налаштована зміцнювати відносини дружби і взаємної поваги із Польщею, з якою має спільне європейське майбутнє", - йдеться у заяві.

Блокування кордону з Україною у Польщі

Польські аграрії 9 лютого розпочали блокування кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною. За словами організаторів страйку з незалежної профспілки фермерів "Солідарність", блокування доріг поблизу пунктів пропуску триватиме до 10 березня. А 20 лютого вони планують повністю заблокувати всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Протестувальники заявляють, що для рентабельності сільськогосподарського виробництва проблему становить "неконтрольований наплив товарів з України після відкриття кордону ЄС".

11 лютого поблизу прикордонного переходу в Дорогуську учасники акції протесту зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України, в результаті чого зерно частково висипалося на дорогу. За підрахунками, з кожної вантажівки висипалося близько тонни збіжжя.

Районна прокуратура міста Холм розпочала слідство за цим фактом.

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський вибачився за висипане фермерами українське зерно.



