Намагаємося нейтралізувати шляхи постачання до РФ іноземних компонентів для виробництва зброї, - Данілов

Україна з допомогою іноземних партнерів намагається нейтралізувати шляхи постачання до Російської Федерації компонентів для виробництва зброї.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже б хотіли, щоб у країнах світу запровадили таку систему контролю, яка б унеможливлювала постачання цих компонентів. Ми звертаємося до всіх партнерів щодо цього питання і постійно тримаємо його на контролі. Вони знають про цю проблему. Відбувається дуже багато роботи щодо нейтралізації, щоб ці компоненти не могли надходити на територію Російської Федерації для використання в російському ВПК", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що це складний процес, бо деякі деталі проходять через кілька країн і зрештою потрапляють до Росії.

Данілов зазначив, що зараз Росію у війні проти України підтримують авторитарні Корея та Іран. Ще низка країн, за його словами, "співчувають" РФ, а деякі займають нейтральну позицію.

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