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Намагаємося нейтралізувати шляхи постачання до РФ іноземних компонентів для виробництва зброї, - Данілов

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данілов
Україна з допомогою іноземних партнерів намагається нейтралізувати шляхи постачання до Російської Федерації компонентів для виробництва зброї.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже б хотіли, щоб у країнах світу запровадили таку систему контролю, яка б унеможливлювала постачання цих компонентів. Ми звертаємося до всіх партнерів щодо цього питання і постійно тримаємо його на контролі. Вони знають про цю проблему. Відбувається дуже багато роботи щодо нейтралізації, щоб ці компоненти не могли надходити на територію Російської Федерації для використання в російському ВПК", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що це складний процес, бо деякі деталі проходять через кілька країн і зрештою потрапляють до Росії.

Данілов зазначив, що зараз Росію у війні проти України підтримують авторитарні Корея та Іран. Ще низка країн, за його словами, "співчувають" РФ, а деякі займають нейтральну позицію.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Всі сили залучили для цього? Синуля у Каліфорнії саме цім займяється?
  • Dev Dev
    О вилізло вже, вже знов цим балаболом буде смердіти цілий тиждень
  • Evgeny N
    То все фігня, Данілов! Ти краще скажи: якого кольору в тебе шкарпетки? А то ми ж не знаємо про що ти сигналізуєш і до чого нам готуватись!
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