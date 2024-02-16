Уряд ухвалив постанову про запуск освітнього застосунку "Мрія"

В Україні незабаром запустять освітній застосунок "Мрія". Цифровізація змінить підхід до навчання і зробить його сучасним та зручним для учнів, вчителів та батьків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії", - написав Федоров.

У застосунку буде:

бібліотека контенту (навчальні матеріали), який потрібен конкретній дитині,

інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки,

відеоматеріали.

інформація про навчання та успішність учнів

Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії.

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"Запуск Мрії буде проривом. За якісною освітою — майбутнє", - наголосив міністр.

Як зауважили у Мінцифрі, Мрія — цифрова революція в освіті, вона допоможе учням знаходити можливості для розвитку в цікавих їм сферах, вчителям — розвивати освітній процес, а батькам — контролювати його.

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