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Уряд ухвалив постанову про запуск освітнього застосунку "Мрія"

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В Україні незабаром запустять освітній застосунок "Мрія". Цифровізація змінить підхід до навчання і зробить його сучасним та зручним для учнів, вчителів та батьків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності. Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії", - написав Федоров.

У застосунку буде:

  • бібліотека контенту (навчальні матеріали), який потрібен конкретній дитині,
  • інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, 
  • відеоматеріали.
  • інформація про навчання та успішність учнів
  • Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії.

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"Запуск Мрії буде проривом. За якісною освітою — майбутнє", - наголосив міністр.

Як зауважили у Мінцифрі, Мрія — цифрова революція в освіті, вона допоможе учням знаходити можливості для розвитку в цікавих їм сферах, вчителям — розвивати освітній процес, а батькам — контролювати його.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    На "Дії" напиляли, але після останніх "досягнень" вона вже не перспективна. Тепер пиляти будуть в "Мрії" - ті ж яйця (більше, ніж по 17), але вид з боку...

    Про уніфіковане програмне забезпечення для дронів - ні слова, навіть думки немає!
  • Погрібний Олександр
    Гербалайфщик Хвьодоров Міша Альберьтович і українська освіта - ну зовсім несмішно!
  • CrossFirenko
    "Я маю мрію..." - Зе.
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