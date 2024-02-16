Минулої доби Сили оборони пошкодили телекомунікаційну вежу росіян на лівобережжі Херсонщини та знищили 62 окупантів

Сили оборони півдня 15 лютого ліквідували 62 окупантів, також пошкодили ворожу телекомунікаційну вежу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони півдня.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - ідеться в повідомленні.

За минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

- 62 окупанти;

- 4 гармати;

- 16 одиниць автобронетехніки;

- 2 станції радіолокаційної боротьби;

- 1 одиницю інженерної техніки;

- 1 генератор.

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Пошкоджено ворожу телекомунікаційну вежу.