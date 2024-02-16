Parimatch вважає судове рішення щодо РБК необґрунтованим і захищатиме інтереси в європейських судах

Компанія Parimatch вважає рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду на користь медіахолдингу РБК необґрунтованим і має намір доводити свою правоту у європейських судах.

Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ДС".

Йдеться про судовий позов Parimatch проти холдингу "РосБізнесКонсалтинг" "за публікацію неправдивої інформації на порталі РБК у 2022 році".

У компанії наголошують, що, ухвалюючи рішення, "суд вийшов за межі позовних вимог — фактично не розглядав питання наклепу в публікації РБК і не досліджував достовірність інформації, що оскаржується в публікації".

Також, переконані в PariMatch, суд не врахував, що за весь час розгляду судової справи РБК "не надав жодного доказу щодо достовірності тверджень у статті".

"Ще одне зауваження, яке ставить під сумнів судове рішення — український суд взяв на себе повноваження і самостійно трактував законодавство інших країн (у тому числі Росії та Кіпру). При цьому колегія залишила без уваги висновки іноземних юридичних експертів, які надали адвокати Parimatch", — повідомляють в компанії.

Крім того, у Parimatch наголошують, що суд проігнорував той факт, що аргументи щодо реєстрації торгових марок у РФ або використання логотипів третіми особами не можуть свідчити про ведення бізнесу в країні-агресорі.

"Прийняте касаційною інстанцією рішення компанія розцінює як відверто упереджене і політичне, і таке, що суперечить українському законодавству та здоровому глузду. Позиція судового органу підтверджує відсутність незалежності української судової влади та демонстративно-політичний характер прийнятих нею рішень", — вважають у Parimatch.

У компанії зазначають, що на даний момент текст судового рішення ще не опубліковано, тому докладніші коментарі вони зможуть надати після його опублікування.

"Рішення буде детально вивчене юристами, на основі цього аналізу ми визначимо наші подальші дії щодо захисту прав та репутації компанії – у міжнародних судових інстанціях", – резюмують у Parimatch.

Раніше ігровий оператор вже надавав відповідь про припинення своєї діяльності в Росії, про зв'язки з РФ у минулому, структуру власності та договорів франшизи на присутність бренду в Росії до березня 2022 року та повного виходу з ринку. У Parimatch ще раз наголосили, що вони є українським брендом і не мають жодних зв'язків із державою-агресором.