США продовжать підтримувати Україну зброєю і ресурсами, - віцепрезидентка Гарріс

США продовжать допомагати Україні озброєнням та ресурсами.

Про це віцепрезидентка США Камала Гарріс сказала на Мюнхенській конференції з безпеки під час дискусії про роль США у світі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У своїй промові Гарріс зауважила, що два роки тому, коли вона вперше брала участь у форумі в Мюнхені, напередодні вторгнення Росії в Україну, багато хто думав, що Київ впаде за кілька днів. Але хоробрість народу України разом із лідерством Президента Зеленського та коаліції з 50 країн на чолі зі США дозволили Україні досягти того, що багато хто вважав неможливим.

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"Сьогодні Київ вільний і сильний. За лідерства Сполучених Штатів світ об’єднався, щоб захистити основні принципи суверенітету і територіальної цілісності і зупинити імперіалістичний авторитарний режим", - сказала віцепрезидентка США.

За її словами, немає сумнівів, що розв’язана Путіним війна вже стала повним провалом для Росії, оскільки Україна повернула більш ніж половину окупованих на початку вторгнення територій, а російська армія зазнала серйозних невдач. Зокрема, за два роки втратила 2/3 своїх танків, більше третини Чорноморського флоту та понад 300 тисяч вояків, що вп'ятеро перевищує втрати за 10 років війни в Афганістані.

"Ми також наклали на Росію економічні санкції за її агресію і разом з нашими партнерами з "Великої сімки" заморозили суверенні активи та дали зрозуміти, що Москва повинна заплатити за збитки і руйнування, завдані Україні", - зазначила Гарріс.

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Вона привітала нещодавнє рішення Євросоюзу про створення Українського фонду в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки у розмірі $54 мільярди, на додачу до понад $100 мільярдів, які європейські союзники та партнери вже передали Україні.

"Ви чітко дали зрозуміти, що Європа буде й надалі твердо підтримувати Україну. І я запевняю, що президент Джо Байден і я теж підтримуємо Україну, і в партнерстві з двопартійною більшістю в обох палатах Конгресу США ми будемо працювати над забезпеченням України озброєнням і ресурсами, яких вона так потребує", - сказала Гарріс, звертаючись до присутніх.