Німеччина профінансує будівництво 2 тис. квартир для переселенців у 5 областях України

За кошти Німеччини у 5 областях України буде побудовано до 2 тис. квартир для переселенців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міжнародної організації з міграції.

Проєкт, фінансований Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Німецький банк розвитку, передбачає будівництво до 2 тис. квартир для близько 6 тис. людей у містах:

Хотин та Чернівці Чернівецької області,

Коломия Івано-Франківської області,

Ірпінь та с. Горенка Київської області,

Агрономічне, Ладижин та Хмільник Вінницької області,

Старий Самбір, Дрогобич і Кам'янка-Бузька Львівської області.

Останні дві громади приймають переселенців із Сєвєродонецька Луганської області.

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