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Німеччина профінансує будівництво 2 тис. квартир для переселенців у 5 областях України

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будівництво
За кошти Німеччини у 5 областях України буде побудовано до 2 тис. квартир для переселенців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міжнародної організації з міграції.

Проєкт, фінансований Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Німецький банк розвитку, передбачає будівництво до 2 тис. квартир для близько 6 тис. людей у містах:

  • Хотин та Чернівці Чернівецької області,
  • Коломия Івано-Франківської області,
  • Ірпінь та с. Горенка Київської області,
  • Агрономічне, Ладижин та Хмільник Вінницької області,
  • Старий Самбір, Дрогобич і Кам'янка-Бузька Львівської області.

Останні дві громади приймають переселенців із Сєвєродонецька Луганської області.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Фінансувати не треба,******** гроші.Побудуйте або хоч проконтролюйте наших(які вони наші?)клептоманів.
  • Харьков Сумской
    Україні потрібна зброя! Квартири почекають.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вертайся та скажи це в Україні поц
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