Німеччина профінансує будівництво 2 тис. квартир для переселенців у 5 областях України
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За кошти Німеччини у 5 областях України буде побудовано до 2 тис. квартир для переселенців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міжнародної організації з міграції.
Проєкт, фінансований Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Німецький банк розвитку, передбачає будівництво до 2 тис. квартир для близько 6 тис. людей у містах:
- Хотин та Чернівці Чернівецької області,
- Коломия Івано-Франківської області,
- Ірпінь та с. Горенка Київської області,
- Агрономічне, Ладижин та Хмільник Вінницької області,
- Старий Самбір, Дрогобич і Кам'янка-Бузька Львівської області.
Останні дві громади приймають переселенців із Сєвєродонецька Луганської області.