Ситуація на полі бою є важкою, але не варто недооцінювати Україну. Наше завдання: продовжувати підтримувати Київ, - Столтенберг

Попри важку ситуацію на полі бою, не варто переоцінювати можливості Росії та недооцінювати Україну.

Про це сьогодні під час підходу до преси в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання журналістів, з якими посланнями з Мюнхена може повернутися Президент Зеленський, враховуючи стагнацію американської допомоги та триваючу дискусію щодо військової допомоги для України у Європі.

"Наше завдання в тому, щоб ми могли продовжувати підтримувати Україну, тому що це в наших безпекових інтересах. Ситуація є важкою. Той факт, що Сполучені Штати не прийняли відповідного рішення, вже відбився негативно на ситуації на полі бою. Але, я продовжую очікувати, що Сполучені Штати приймуть рішення продовжити підтримку України", - сказав Столтенберг.

"Важливо також визнати: незважаючи на те, що ситуація на полі бою є важкою, ми не маємо переоцінювати Росію та недооцінювати Україну. Цього тижня українці продемонстрували ще раз свої навички та компетенцію, коли йдеться про завдання ударів, коли потопили ще один російський корабель у Чорному морі", - додав керівник Альянсу.

Він також нагадав, що під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО від союзників пролунали нові зобов’язання щодо підтримки України. Це, зокрема, стосується бойових літаків F-16 та з поставок засобів протиповітряної оборони. Союзники зобов’язалися також доставити в Україну один мільйон дронів.

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"Україна стає ближчою до НАТО. Ми (з міністрами оборони – ред.) погодили створення нового центру для вдосконалення й тренування (Спільного центру Україна-НАТО з аналізу, підготовки та освіти JATEC – ред.), щоб вивчати уроки, які винесла Україна. Сьогодні також Франція й Німеччина підписують безпекові зобов’язання з Україною. Ми вітаємо такі зобов’язання. Вони не є альтернативою членству в НАТО, але вони допоможуть Україні просунутися ближче до НАТО. Тож, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, та забезпечити, щоб Україна стала членом Альянсу", - наголосив Столтенберг.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чого він чекає у ставленні до війни в Україні від країн Південної Америки, генсек НАТО заважив, що Україну мають підтримувати всі у світі, хто вірить у свободу й демократію.

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"Перемога Путіна могла би бути не лише трагедією для України, вона могла би зробити весь світ більш небезпечним. Це було б посланням для авторитарних лідерів по усьому світу, - якщо вони скористаються силою, вони отримують все, що хочуть. Тоді всі ми будемо більш вразливими. Тож всі, хто вірить в свободу і демократію, мають стояти разом та стояти поряд з Україною", - підкреслив Столтенберг.