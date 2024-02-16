Упродовж дня росіяни били по Дніпропетровщині дронами-камікадзе та з артилерії, надвечір запустили ракету, - ОВА
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Російські окупанти пообіді 16 лютого атакували дронами-камікадзе Марганецьку громаду. Надвечір українські оборонці збили над Криворізьким районом російську ракету.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Після тихих ночі та ранку, пообіді ворог знову спрямував свою зброю на Нікопольщину. Потерпала Марганецька громада. Її росіяни атакували двома дронами-камікадзе. Й обстріляли з важкої артилерії", - ідеться в повідомленні.
Як зазначили в ОВА, наслідки терору зараз ще уточнюються, триває обстеження територій. Люди не постраждали.
"Надвечір українські оборонці збили над Криворізьким районом ракету", - додали в ОВА