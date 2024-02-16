"Замовлення" на $12 мільйонів: Суд виправдав звинувачених у підготовці викрадення ексдепутата Держдуми РФ Крупчака, який посварився з Дерипаскою

Києво-Святошинський районний суд виправдав трьох чоловіків, звинувачених у підготовці викрадення і переправлення на територію Росії власника ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" Володимира Крупчака.

Про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 12 лютого, передає Цензор.НЕТ.

За версією обвинувачення, у 2017 році громадянин РФ і колишній бізнес-партнер Крупчака замовив викрадення та переправлення Крупчака на територію Російської Федерації силами української поліції. Він раніше був представником "Київського картонно-паперового комбінату" в Росії. У 2013-му його звільнили, не заплативши за роботу, і з того часу він хотів зустрітися з Крупчаком і забрати борг.

Співрозмовник, якому була озвучена така пропозиція, почав співпрацювати з правоохоронцями і документувати реалізацію такого плану.

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Після переправлення Крупчака в РФ виконавцям обіцяли 300 тисяч доларів. Але очікувалося, що в подальшому бізнесмен під фізичним тиском заплатить 17 мільйонів доларів, з яких 12 мільйонів замовник обіцяв також віддати виконавцям.

Невстановленим працівникам СБУ мали передати 100 тисяч доларів за те, щоб вони завели фейкову кримінальну справу і затримали Крупчака. До вимагання коштів від Крупчака були б залучені співробітники ФСБ РФ, поліції, а також представники судової влади.

В Україні організацію викрадення нібито доручили начальнику Обухівського відділу поліції Денис Ярославський, який залучив ще одного чоловіка як пособника.

Пропозицію викрасти Крупчака Ярославському начебто озвучив агент правоохоронного органу.

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Загалом у справі діяли двоє агентів, які спілкувалися із обвинуваченими і як посередники намагалися вручити гроші виконавцям, щоб підкупити есбеушників. Але спільник Ярославського категорично відмовився їх брати, кажучи, що не розуміє, "за що ці кошти" і що він повинен робити за них. Після цього гроші намагалися дати ще самому Ярославському. Він їх також не взяв і лишив на столі у ресторані "Хутірець".

В обвинувальному акті написано, що неправомірну вигоду невстановленим особам СБУ обіцяв замовник, а його спільники-виконавці мали підбурити есбеушників до корупції. І в той же час негласний агент чомусь сам намагався дати гроші обвинуваченим, а ті відмовлялися їх брати.

Суд вважає таке обвинувачення нелогічним і неконкретним, а дії агентів — провокативними. У цьому випадку обвинувачені фактично не могли знати, в чому вони звинувачуються, і ефективно захищатися.

Ексначальник Обухівської поліції розповів, що у 2017-му при проведенні оперативно-розшукової діяльності познайомився із "грузином" (негласний агент поліції — ред.), який просив допомогти його знайомому повернути гроші, які заборгував Крупчак. Потім він зустрівся із "грузином" у ресторані і той був не сам, а ще з одним чоловіком, якого представив як свого сина. Цей незнайомець дістав якийсь пакет і поклав на стіл зі словами "Це тобі". Ярославський відповів, що йому нічого не потрібно і в цей же момент був затриманий.

Записи НРСД були досить низької якості, прокурор не акцентував, які саме розмови є доказами. На думку суду, фігуранти спілкуються не про злочин, а на побутові теми, хоча і згадують Крупчака як дуже багату людину. Один із обвинувачених (колишній співробітник Крупчака — ред.), каже що в цього бізнесмена дуже багато грошей, але вони в Російській федерації.

Розмови про Крупчака ініціювали секретні агенти правоохоронних органів, які, на думку суду були ланкою, яка повʼязувала усіх обвинувачених. Останні до цих подій взагалі не спілкувалися і знайомі не були. Жодних доказів, що обвинувачені підшукували знаряддя і співучасників злочину, суд не побачив.

Проте в судовому засіданні агентів не допитали. Прокурор не забезпечив їх явку. Ці особи були залучені до конфіденційного співробітництва і, за повідомленням прокурора, їхні анкетні дані є вигаданими. Тому суд не зміг викликати їх у судове засідання.

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Потерпілий Крупчак обвинувачення підтримував і дав показання з-за кордону, по відеозвʼязку. Він розповів, що один із обвинувачених два роки працював на нього. Після звільнення цей чоловік нібито йому погрожував: Крупчак отримував погрози через свого зятя і посилив собі особисту охорону. Одного дня начальник Обухівського відділу поліції сам сказав Крупчаку, що колишній співробітник хоче вчинити стосовно нього злочинні дії. Однак деталі плану викрадення Крупчаку не відомі.

Обвинувачених виправдали за недоведеністю скоєння злочинів.

У 2017 році справу розслідували слідчі прокуратури Київської області.

Після повномасштабного вторгнення РФ на до Крупчака в Україні застосували економічні санкції. Представник бізнесмена офіційно повідомив, що Крупчак вийшов з російського громадянства у 2007 році, у 2008 році він отримав українське громадянство. Але у 2019-му, після спроби його викрадання, виїхав на постійне місце проживання до ЄС. За останньою інформацією, Крупчак є податковим резидентом Великої Британії і громадянином Кіпру.