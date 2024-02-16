Американські конгресмени з обох партій представили новий законопроєкт із підтримкою України, - The Hill

Двопартійна група поміркованих конгресменів у Палаті представників США представила в п’ятницю законопроєкт про додаткове фінансування, який включає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню разом із заходами щодо посилення кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в повідомленні The Hill

"Ця пропозиція спрямована на те, щоб вийти з тривалого "глухого кута" щодо надання військової допомоги Києву — на тлі попереджень про те, що українським силам бракує зброї", - зазначається в повідомленні.

Законопроєкт передбачає, в тому числі, запровадження жорсткіших заходів безпеки на кордоні, на чому наполягають консерватори Палати представників і особисто спікер Майк Джонсон, який відмовився від версії Сенату, ухваленої раніше цього тижня.

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Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік, який брав участь у переговорах щодо нового законопроєкту, заявив, що особисто проголосував би за версію Сенату із $95 мільярдами на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню. Однак він визнав, що спікер Майк Джонсон "постав перед складною ситуацією" в Палаті представників, тож новий законопроєкт, за його словами, має стати компромісом для всіх.

Проєкт Закону H.R.7372 "Про захист кордонів та захист демократій", передбачає виділення $66,32 мільярда Міністерству оборони США на підтримку країн, які перебувають у стані бойових дій. У тому числі, йдеться про виділення близько $47 мільярдів для України, $10 мільярдів для Ізраїлю, $5 мільярдів для Індо-Тихоокеанського регіону, а також $2 мільярдів для операцій Центрального командування США, зазначає The Hill.

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