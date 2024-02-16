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Потрібно повернутися до американського ленд-лізу для України, - депутат Європарламенту Ауштрявічюс

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ауштрявічюс
Депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки Пятрас Ауштрявічюс (EPP) запропонував повернутись до формату американського ленд-лізу з метою забезпечення України необхідним озброєнням.

Відповідну заяву європарламентар зробив в інтерв'ю Guildhall, інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, я, як і раніше, твердо вірю, що здоровий глузд і почуття відповідальності візьмуть гору на Заході, й рішення про допомогу Україні знайде підтримку в обох палатах Конгресу США. Можливо, це буде менше ніж 60 мільярдів доларів, але я твердо вірю, що це буде суттєва сума. В іншому випадку США відійдуть від власної дуже міцної позиції, побудованої раніше - цінності демократії та боротьби за суверенітет держав-партнерів", - заявив політик.

Євродепутат зазначив, що у Сполучених Штатах Америки є достатньо запасів менш сучасних озброєнь, які не менш необхідні Україні та запропонував повернутися до формату ленд-лізу.

"Говорячи про способи вирішення виклику забезпечення України озброєнням – це відповідальність політиків виходити з новим баченням та креативними ідеями. Чому б не повернутися до інструменту американського ленд-лізу для озброєння України", – підсумував Ауштрявічюс.

Також читайте: Нижня палата Конгресу США пішла на канікули, не розглянувши питання щодо допомоги Україні

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • НБ
    Через труп Зєлєнского, бо саме він "чомусь" категорично відмовився від цього формату на самому початку повномасштабки.
  • CryptoShorts
    Потрібно повернутися в 1991 і не давати росії курячого м'яса, щоб виздихали
  • discovery
    буба не причому - світла людина,
    хоч ікони пиши,
    от тільки щокі на плечі ложаться...
    плечі-щоки? - 2 нуль в пользу щок!
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