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Кабмін дозволив АРМА продати арештовану яхту Медведчука

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медведчук,royal,romance
Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім’ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

Про це повідомила в Telegram голова АРМА Олена Дума, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабміном.

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"Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням Кабінету Міністрів України", - додала Дума.

Голова АРМА Олена Дума про продаж арештованої яхти Медведчука
Голова АРМА Олена Дума про продаж арештованої яхти Медведчука

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    продадуть по голандському аукціону дерьмаку за 100К гривень
  • CrossFirenko
    І раптом яхту купить якийсь сусід дитинства Зеленского. Тимчасово.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    А крім мертвечука майна, більше у зрадників України, так нічого і не знайшли ??
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