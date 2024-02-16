Кабмін дозволив АРМА продати арештовану яхту Медведчука

Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім’ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

Про це повідомила в Telegram голова АРМА Олена Дума, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабміном.

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"Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням Кабінету Міністрів України", - додала Дума.



