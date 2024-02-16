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ВАКС обрав запобіжний захід чиновниці ДПС з Харківщини, яку затримали на одержанні 55 тис. дол. хабаря

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хабар
Податківиці з Харківщини, яку затримали на одержанні 55 тис. доларів США хабаря, Антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 7 млн грн застави.

Про це повідомили у пресслужбі САП, інформує Цензор.НЕТ.

"16 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід посадовій особі ГУ ДПС у Харківській області, яку викрили на отриманні 55 тис. доларів США від представника юридичної особи та проханні надати неправомірну вигоду у розмірі 150 тис доларів США", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн грн застави.

Дивіться: Посадовиця ДПС затримана на Харківщині під час отримання 55 тис. дол. хабаря. ФОТО

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Нагадаємо, дії посадовиці кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України.

Нагадаємо, 14 лютого співробітники НАБУ і САП викрили посадовицю ГУ ДПС у Харківській області під час передачі представником юридичної особи 55 тис. дол. хабаря.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Al Kap
    Пожіттево!

    З конфіскацією всего майна включно з майном родини.
  • В «Вільний» В
    Суддів нема, е хабарники. Відкупиться. А судді збагатіють. Судді в нас як в природі муравїі які розносять тлю для свого лакомства, так і вони поощряють казнокрадство щоб потім з цього лукомиться.
  • AbOriginal_UA
    Голова ВС Князєв: хабарь в 2,7 млн.у.о. - вийшов під заставу 18 млн. грн.
    Ця курка: хабарь 55 тис.у.о. - застава 7 млн. грн.
    П.С.
    Може суддям подарувати калькулятор, пройти курс математики і розповісти що таке пропорції???
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