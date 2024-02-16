Путін відповідальний за його смерть, - Байден про Навального

Джо Байден заявив, що Путін відповідає за смерть російського політика Олексія Навального. За словами президента США, він був розлючений, дізнавшись про загибель опозиціонера, який так хоробро бився з корупцією та іншим злом у Росії.

"Навіть у в'язниці він був голосом правди. Це неймовірно! Він міг би жити безпечно у вигнанні після спроби вбивства 2020-го, але він повернувся до Росії! Повернувся до Росії, розуміючи, що його заарештують, що він може бути навіть убитий! Він продовжив свою роботу ...", — сказав Джо Байден, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інсайдер.

Немає жодних підстав не довіряти інформації про смерть Навального, вважає Байден. "Ми поки не знаємо всіх деталей, але його смерть, без сумніву, - наслідок того, що зробили Путін і його бандити", - підкреслив він.

"Не помиляйтеся – Путін відповідальний за його смерть. Саме Путін. Це ще один доказ путінської жорстокості. Путін не лише намагається вбити громадян інших країн, що ми бачимо в Україні, він також чинить жахливі злочини проти свого власного народу", - сказав американський президент.

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Байден охарактеризував Навального як хороброго, принципового та цілеспрямованого політика, який хотів побудувати Росію як правову державу, де кожен був би рівним перед законом.

"Він вірив у цю Росію. Він розумів, що його ідея варта боротьби, вартий того, щоб померти, - сказав Байден. - Навальний вірив у свободу, у владу закону, у Росію. Він протестував проти військових злочинів Путіна, проти його жахливої війни. Історія спостерігає за нами, за Палатою представників: якщо ми не підтримаємо Україну, історія засудить нас. Ми не повинні повторювати за попереднім президентом та дозволяти Росії робити все, що вона хоче".

У відповідь на питання, чи буде розширено санкції щодо Росії, Байден заявив, що його адміністрація розглядає можливі заходи.

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