66 авто, 250 дронів, 9 3D-сканерів та ДНК-лабораторія: Нацполіція отримала від США техніку для документування воєнних злочинів РФ

Сьогодні, 16 лютого, у Ситуаційному центрі МВС України відбулася церемонія передачі технічної допомоги США для слідчих підрозділів. Йдеться про 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК-лабораторію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України

У Києві в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Посилення спроможності Національної поліції України у боротьбі із вторгненням Російської Федерації" відбулась передача українським поліцейським техніки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що в умовах повномасштабної війни МВС вже отримало матеріально-технічну допомогу від міжнародних партнерів на 287 мільйонів доларів. Він подякував за цю суттєву підтримку, яка допомагає вже майже два роки боронити нашу державу від ворога:

"Сьогодні ми говоримо про передачу 66 автомобілів для підрозділів Національної поліції, дев’яти 3D-сканерів, які сканують поверхню землі, 250 дронів та про великий пакет допомоги, який надходить Національній поліції України та до Державної прикордонної служби".

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Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що США уже надали Нацполіції України допомоги на 17 мільйонів доларів – автомобілі, дрони та обладнання, необхідне для документування воєнних злочинів Росії. Найближчим часом реалізується наступний пакет допомоги у 10 млн доларів.

Голови Національної поліції Іван Вигівський подякував американським партнерам за підтримку і допомогу, яку вони надають з моменту створення Національної поліції ще з 2015 року:

"Ми дуже високо цінуємо, що ви та ваші колеги безпосередньо знаходитесь в Києві, попри наявні ризики через війну. Ви бачите своїми очима, що відбувається, і тому ще більше нас розумієте і допомагаєте".

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