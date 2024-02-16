Росія втратила 400 одиниць техніки під час штурму Авдіївки, - британська розвідка

Російські сили зазнали суттєвих втрат під час спроб захопити місто Авдіївка на Донеччині.

Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Британії за 16 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Британська розвідка зазначає, що на Авдіївці наразі зосереджені основні зусилля російського наступу.

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"Росія докладає цілеспрямованих зусиль для захоплення міста з жовтня 2023 року і досягла поступового, стійкого прогресу у відрізанні міста, а Збройні сили України посилюють свої позиції у відповідь", – йдеться в огляді.

За оцінками, які наводить розвідка британського Міноборони, за час кампанії із захоплення Авдіївки РФ втратила щонайменше "400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу".

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Також вона звертає увагу на наступальні дії росіян на захід від Бахмута, метою яких, найімовірніше, є захоплення міста Часів Яр. Водночас РФ не змогла просунутися далі Бахмута з моменту його захоплення у травні 2023 року, нагадує британська розвідка.