Закликаю НАТО закупити 1 мільйон дронів українських виробників, - керівник Мінстратегпрому Камишін на Мюнхенській безпековій конференції

Камишін закликав НАТО закупити 1 мільйон дронів у вітчизняних виробників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Міністр зазначив: "Вчора Єнс Столтенберг оголосив, що країни НАТО готові поставити Україні мільйон дронів - і я, як і кожен українець, вдячний за цю підтримку.



Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників. Спроможності є, технології є, інженери є. Ми можемо робити як дешеві FPV-дрони - так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні. Ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна.



Замовити мільйон дронів в Україні — найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими".

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