Новини

Закликаю НАТО закупити 1 мільйон дронів українських виробників, - керівник Мінстратегпрому Камишін на Мюнхенській безпековій конференції

8 808124
камишін
Камишін закликав НАТО закупити 1 мільйон дронів у вітчизняних виробників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Міністр зазначив: "Вчора Єнс Столтенберг оголосив, що країни НАТО готові поставити Україні мільйон дронів - і я, як і кожен українець, вдячний за цю підтримку.

Сьогодні на Мюнхенській безпековій конференції від імені всієї української оборонки закликав НАТО закупити цей мільйон дронів у українських виробників. Спроможності є, технології є, інженери є. Ми можемо робити як дешеві FPV-дрони - так і речі, що летять понад 1000 км, а ще наземні та морські. Бойові та евакуаційні, розвідувальні та ударні. Ефективність наших дронів доведена на фронті, а їхня вартість максимально конкурентна.

Замовити мільйон дронів в Україні — найкращий спосіб зробити більше росіян хорошими".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтобазу в Санкт-Петербурзі атакував дрон, зроблений в Україні, - Камишін

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Tema9
    І ще Камишін забув додати щоб купували через ОПушних фірм-прокладок
  • Валентин Пруденко
    Ах...єть!!! А де обіцяний мильйон дронів від зеленої влади??? За українські кошти?!
  • vlad podolsky
    Розмріялись хлопці, а може вам ще купити один мільярд дерев за кошти НАТО ? А де 40 мільярдів на дрони за 2023 рік
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини