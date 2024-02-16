Норвегія може укласти безпекову угоду з Україною за кілька тижнів, - прем’єр Стьоре

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що через кілька тижнів очікує підписання двосторонньої угоди з Україною про гарантії безпеки.

Про це він заявив журналістам у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Стьоре, найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов’язання Україна укладатиме з державами G7 "зі зрозумілих причин".

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"Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета – укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист", – додав він.

За оцінкою норвезького прем’єра, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще кілька тижнів.