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Норвегія може укласти безпекову угоду з Україною за кілька тижнів, - прем’єр Стьоре

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Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що через кілька тижнів очікує підписання двосторонньої угоди з Україною про гарантії безпеки.

Про це він заявив журналістам у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Стьоре, найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов’язання Україна укладатиме з державами G7 "зі зрозумілих причин".

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"Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета – укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист", – додав він.

За оцінкою норвезького прем’єра, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще кілька тижнів.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Стицько c084f514
    І який практичний сенс від цієї угоди? Норвегія відправить свої війська на допомогу ЗСУ?
  • Артм Воронцов
    Якийсь новий формат - надавати нам підтримку доки ми існуємо(чи до поки не зміниться правляча партія але не вступати у прямий конфлікт з рф….
  • Владимир Сухов e5dee246
    Зараз не треба ! Краще потім!
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