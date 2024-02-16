Російські окупанти протягом 16 лютого завдали 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснили 84 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 16 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 84 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури".

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