Швеція після вступу в НАТО може розглянути передачу Україні винищувачів Gripen, - міністр оборони Йонсон

Швеція, після вступу до НАТО, відкрита для надання Україні сучасних винищувачів.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон журналістам в кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки 16 лютого, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Стокгольм вже раніше заявляв, що розгляне питання постачання винищувачів Gripen в Україну лише після того, як країна вступить до НАТО.

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"Для того, щоб ми могли прийняти рішення, ми повинні бути повноправними членами НАТО і бути частиною статті 5. Це також рішення, яке має бути прийняте у співпраці з іншими", – сказав шведський міністр.

"Україні потрібні винищувачі четвертого і п'ятого покоління. Якщо ми, так чи інакше, можемо допомогти вам, ми відкриті до цього", – додав міністр.

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Йонсон зазначив, що наразі зусилля союзників зосереджені на постачанні Україні винищувачів F-16. Такі країни, як Нідерланди, Данія, Бельгія та Норвегія пообіцяли передати Україні частину своїх F-16.

"Але якщо ми можемо допомогти в будь-який спосіб, ми також будемо раді розглянути це питання", – зауважив глава Міноборони Швеції.

Хоча Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цей процес надовго затягнувся через Угорщину та Туреччину.