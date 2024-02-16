Україна і Франція підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали договір про співпрацю між країнами у сфері безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Підписання угоди відбулося в Парижі під час робочого візиту українського президента.

"Хотів би передати нашу рішучість підтримки України довгостроково. Ця підтримка буде такою ж сильною, як і на початку вторгнення. Вона буде лише посилюватися. Саме в цьому дусі ми підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки", – сказав Макрон після підписання договору.

За його словами, документ конкретизує зобов'язання, які були взяти на Вільнюському саміті у липні 2023 року.

"Наша підтримка не лише довгострокова. Вона також має колективний вимір, оскільки Велика Британія вже підписала, також Німеччина. Саме цим шляхом ідуть всі країни G7 і потім 25 інших країн", – додав президент Франції.

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