Росіяни 16 лютого 47 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 247 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 237 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.

У повідомленні зазначається: "Есманьська громада: здійснено обстріл з FPV-дрона (4 вибухи), 1 вибух з міномету та 18 вибухів з артилерії.

Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (34 вибухи), ворожими БпЛА скинуто снаряди типу ВОГ (4 вибухи) та обстріли з артилерії (21 вибух). Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Також був обстріл з FPV-дрона (1 вибух).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (20 вибухів), АГС (16 вибухів) та мінометів (40 вибухів). Також відбулася атака 3-х FPV-дронів (3 вибухи).

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Хотінська громада: зафіксовано артобстріли з САУ (26 вибухів) та обстріли з мінометів (7 вибухів).

Шалигинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).

Новослобідська громада: були обстріли з міномету (14 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).

Юнаківська громада: з території рф здійснено обстріл з міномету (4 вибухи)".

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