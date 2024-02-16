Росіяни 16 лютого 47 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 247 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Есманьська громада: здійснено обстріл з FPV-дрона (4 вибухи), 1 вибух з міномету та 18 вибухів з артилерії.
Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (34 вибухи), ворожими БпЛА скинуто снаряди типу ВОГ (4 вибухи) та обстріли з артилерії (21 вибух). Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Також був обстріл з FPV-дрона (1 вибух).
Білопільська громада: ворог бив з артилерії (20 вибухів), АГС (16 вибухів) та мінометів (40 вибухів). Також відбулася атака 3-х FPV-дронів (3 вибухи).
Хотінська громада: зафіксовано артобстріли з САУ (26 вибухів) та обстріли з мінометів (7 вибухів).
Шалигинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
Середино-Будська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).
Новослобідська громада: були обстріли з міномету (14 вибухів).
Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).
Юнаківська громада: з території рф здійснено обстріл з міномету (4 вибухи)".