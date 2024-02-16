Росія зосередила в районі Авдіївки до 50 тисяч військових, - естонська розвідка
Про це на брифінгу 16 лютого заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами Ківісельга, з наближенням так званих президентських виборів у Росії вона все більше намагатиметься досягти "певної видимої тактичної перемоги, яку можна буде розкрутити і представити у ЗМІ як загальну перемогу у війні в Україні".
Такою перемогою, додав він, може бути захоплення Авдіївки. Водночас якщо до виборів цього не станеться, в російських збройних силах і суспільстві може настати невдоволення, каже голова естонської розвідки.
Ківісельг розповів на брифінгу, що на Авдіївку за останній тиждень припадала половина бойових зіткнень у Донецькій області.
"Навколо нього (міста. – Ред.) Російська Федерація зосередила майже 50 тисяч військових. Це демонструє пропагандистське значення цього невеликого населеного пункту для збройних сил і політичного керівництва Російської Федерації", – зауважив він.
Хоча РФ почала бомбити Авдіївку авіаційними касетними снарядами й російські сили досягли успіху на півночі від міста, вона ще не оточена, повідомив Ківісельг. Але українським силам стає все важче утримувати позиції в місті, констатував він.