Росія зосередила в районі Авдіївки до 50 тисяч військових, - естонська розвідка

Останній тиждень зусилля Росії були зосереджені в районі міста Авдіївка Донецької області, однак вона не досягла своїх оперативно-тактичних цілей.

Про це на брифінгу 16 лютого заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами Ківісельга, з наближенням так званих президентських виборів у Росії вона все більше намагатиметься досягти "певної видимої тактичної перемоги, яку можна буде розкрутити і представити у ЗМІ як загальну перемогу у війні в Україні".

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Такою перемогою, додав він, може бути захоплення Авдіївки. Водночас якщо до виборів цього не станеться, в російських збройних силах і суспільстві може настати невдоволення, каже голова естонської розвідки.

Ківісельг розповів на брифінгу, що на Авдіївку за останній тиждень припадала половина бойових зіткнень у Донецькій області.

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"Навколо нього (міста. – Ред.) Російська Федерація зосередила майже 50 тисяч військових. Це демонструє пропагандистське значення цього невеликого населеного пункту для збройних сил і політичного керівництва Російської Федерації", – зауважив він.

Хоча РФ почала бомбити Авдіївку авіаційними касетними снарядами й російські сили досягли успіху на півночі від міста, вона ще не оточена, повідомив Ківісельг. Але українським силам стає все важче утримувати позиції в місті, констатував він.