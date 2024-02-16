ЗСУ відходять зі зруйнованих позицій, резерви та боєприпаси їм перекидаються. Кілька бійців потрапили в полон, - Тарнавський про Авдіївку

Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів по Авдіївці та намагається протиснути нашу оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського

"У межах міста Авдіївка тривають важкі бої. Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, практично стираючи місто з лиця землі.

Ворог кидає на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути нашу оборону.

Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації.

З початку доби в районі Авдіївки наші захисники відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та ін.

Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони.

Підкреслюю, пріоритет - збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима.

Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється. На цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки.

Триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Для розуміння масштабів наступу противника та його "сточування". Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку.

Лише з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина (1 січня - 15 лютого 2024 р.).

Авдіївська оборонна операція триває. Ворог платить найвищу ціну.

Тримаймо стрій. Слава Україні!", - написав Тарнавський.