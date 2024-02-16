Безпекова угода: Франція передасть Україні до 3 млрд євро військової допомоги у 2024 році, - ОП

Двостороння угода про безпекову співпрацю, укладена Україною та Францією 16 лютого, передбачає виділення Парижем до 3 мільярдів євро військової допомоги Києву протягом 2024 року.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Жовква, безпекова угода з Францією визначає складові її "безпекових зобов’язань" – всебічна допомога для захисту та відновлення її територіальної цілісності, підтримка економічного відновлення та відбудови, запобігання та активне стримування будь-якої нової агресії з боку РФ, а також підтримка інтеграції до ЄС і НАТО.

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"Закріплені конкретні обсяги підтримки – у 2024 році Франція надасть Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги. Підтримка триватиме впродовж 10 років дії угоди", – додав він.

Окремо угода передбачає напрямки військового та безпекового співробітництва Києва й Парижа, включно зі спільним виробництвом зброї, надання далекобійної зброї та бойової авіації, співпрацю в кіберпросторі.

Також Україна і Франція, згідно з угодою, співпрацюватимуть у питанні використання заморожених російських активів, санкцій проти держав-агресорів та притягненні їх до відповідальності.





