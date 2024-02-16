ОП розкрив зміст двосторонньої угоди між Україною та Францією у сфері безпеки. ПОВНИЙ ТЕКСТ

В Офісі Президента опублікували пункти двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, яку підписали 16 лютого президенти Володимир Зеленський та Емманюель Макрон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Україна та Франція, які надалі іменуються індивідуально та відповідно як "Український учасник" та "Французький учасник" і разом "Учасники",

підтверджуючи свою солідарність в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України в порушення міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй, Гельсінського заключного акта та Паризької хартії;

підтверджуючи невід’ємне право України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй;

визнаючи, що незаконне та неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну становить загрозу для міжнародного миру й безпеки та є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об’єднаних Націй;

підтверджуючи свою непохитну відданість стратегічній меті вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, здатної захистити себе та стримати будь-яку майбутню агресію;

визнаючи важливість основоположних принципів справедливого і тривалого миру, викладених в Українській формулі миру, відповідно до міжнародного права;

підтверджуючи свою глибоку відданість демократичним принципам, верховенству права, доброму урядуванню, повазі до основоположних свобод і прав людини;

підтверджуючи мету вступу України до Європейського Союзу і той факт, що безпека України є невід’ємною складовою безпеки Європи та євроатлантичного регіону;

нагадуючи про історичні рішення Європейської ради від 23 червня 2022 року та 14 грудня 2023 року про надання Україні статусу кандидата та відкриття переговорів з Україною про вступ, підкреслюючи, що розширення є геостратегічною інвестицією в мир, безпеку, стабільність і добробут;

беручи до уваги Спільну декларацію про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі 12 липня 2023 року лідерами країн "Групи семи", яку відтоді схвалили 25 країн станом на 16 лютого 2024 року;

спільно вирішили зміцнити своє довгострокове двостороннє співробітництво у сфері безпеки шляхом здійснення заходів, викладених у цій Угоді:

І. Вступ

Учасники підтверджують свою підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року. Вони бажають підтвердити суверенне право кожної держави вільно обирати свої заходи безпеки.

Цією Угодою Україна та Франція поглиблять свою співпрацю і партнерство, які ґрунтуються на їхніх спільних інтересах щодо захисту міжнародного правопорядку, миру та основоположних свобод і прав людини.

Учасники підтверджують, що безпека України є невід’ємною частиною євроатлантичної та світової безпеки. Франція підтверджує, що майбутній вступ України до НАТО зробив би корисний внесок у мир і стабільність у Європі. Учасники координуватимуть та посилюватимуть спільні зусилля для підтримки вступу України до НАТО.

Основними складовими довгострокових безпекових зобов’язань, взятих Францією щодо України в межах цієї Угоди, є:

надання всебічної допомоги Україні для захисту та відновлення її територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах, а також економічного відновлення та відбудови;

запобігання, активне стримування та заходи, які мають бути вжиті, стосовно будь-якої нової агресії з боку Російської Федерації;

підтримка інтеграції України до європейських та євроатлантичних інституцій, зокрема шляхом підтримки вступу України до ЄС та оперативної сумісності з НАТО.

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II. Співпраця у сфері безпеки

1. Загальні засади співпраці щодо зміцнення безпеки України

Французький учасник надаватиме військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку Російської Федерації, на двосторонній основі через угоди і через установи та організації, стороною яких вона (Україна) є.

Французький учасник сприятиме зміцненню військового потенціалу, стійкості та економічної стабільності України з метою стримування будь-якої майбутньої агресії.

З метою забезпечення більш ефективної реалізації цієї співпраці Український учасник з допомогою Французького учасника постійно та ефективно підтримуватиме та розвиватиме свою здатність протистояти збройній агресії.

2. Співпраця у сфері стратегічної комунікації та боротьби з іноземним втручанням і маніпулюванням інформацією

Учасники визнають, що Російська Федерація продовжує маніпулювати інформацією на підтримку своєї війни проти України, і прагнутимуть продовжувати взаємну підтримку зусиль один одного щодо протидії цифровому втручанню та маніпулюванню інформацією з боку Росії, а також пропаганді на світовому рівні.

Французький учасник допоможе Україні приєднатися до колективних інструментів боротьби з іноземним втручанням та маніпулюванням інформацією.

Учасники співпрацюватимуть для покращення спроможностей України протидіяти іноземному втручанню та інформаційним маніпуляціям, насамперед російській пропаганді та дезінформаційним кампаніям, обмінюватимуться досвідом, а також сприятимуть розробці спільних освітніх і навчальних програм для фахівців із цілісності інформації.

3. Співпраця у сфері кібербезпеки

Учасники працюватимуть разом, щоб дати можливість Україні виявляти, стримувати і перешкоджати будь-якій кіберагресії, кібершпигунству, зокрема шляхом посилення кіберстійкості та захисту критичної інфраструктури від кібератак, одночасно підтримуючи модернізацію та реформування архітектури безпеки України, а також надаючи Україні міжнародну технічну допомогу.

Учасники працюватимуть разом, щоб збільшити ціну безвідповідального використання кіберможливостей Російською Федерацією та іншими вороже налаштованими державними й недержавними суб’єктами проти Учасників. Вони також посилять оперативну співпрацю в боротьбі з кіберзлочинністю.

Учасники прагнутимуть поглибити співпрацю України зі структурами ЄС та НАТО у сфері кібербезпеки.

4. Захист критичної інфраструктури

Французький учасник сприятиме розвитку спроможностей захисту критичної інфраструктури України, у тому числі військовими засобами, надаючи пріоритет, але не обмежуючись сучасними засобами протиповітряної оборони.

Учасники розглянуть спільні освітні та навчальні програми для фахівців із захисту критичної інфраструктури.

Учасники посилюватимуть свою співпрацю у сфері покращення стійкості та готовності урядових і громадських структур, зокрема шляхом обміну інформацією, кращими практиками та набутим досвідом. Учасники також поглиблять співпрацю з питань оцінки вразливості життєво важливих ланцюгів постачання, реверс-інжинірингу критично важливих товарів і послуг, створення стратегічних запасів, а також пов’язаних із цим логістичних питань.

Французький учасник працюватиме з Україною над визначенням джерел фінансування для розвитку захисту і стійкості критичної інфраструктури, у тому числі через Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів української економіки та пріоритетних секторів української економіки, створений Французьким учасником для України.

5. Співробітництво у сфері розвідки та контррозвідки

Учасники продовжуватимуть і прагнутимуть поглиблювати свою співпрацю у сфері розвідки та контррозвідки відповідно до рамок, визначених двосторонніми угодами, без шкоди для своїх національних інтересів та відповідно до законодавства кожного Учасника.

6. Співробітництво у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю

Учасники вживатимуть заходів для протидії діяльності небезпечної організованої злочинності (далі – НОЗ), насамперед протидіятимуть особами і групам осіб, які намагаються проникнути в українське суспільство, мають злочинний вплив в окремих регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях, та які активно використовуються як інструмент гібридної війни для перешкоджання процесам відновлення і досягнення миру в Україні.

З метою протидії діяльності НОЗ Учасники вживатимуть заходів щодо:

проведення спільних операцій з виявлення та усунення НОЗ;

аналізу криміногенної ситуації в країнах і визначення основних ризиків, пов’язаних з НОЗ;

виявлення та відстеження доходів і знаряддя організованої злочинності з метою сприяння їх вилученню та конфіскації, якщо вона може бути застосована;

створення спільних робочих груп і спільних слідчих груп прокурорів та інших сторін в залежності від визначених потреб;

сприяння проведенню навчань та обміну передовим досвідом.

Зазначені вище заходи не є вичерпними, і Учасники можуть використовувати інші форми співробітництва для досягнення своїх цілей у боротьбі з НОЗ.

III. Співпраця у випадку майбутнього збройного нападу

Будь-яке майбутнє російське вторгнення порушило б Статут Організації Об’єднаних Націй та основоположні принципи міжнародного права, а також серйозно підірвало б євроатлантичну безпеку, включно з безпекою Франції.

У разі майбутнього російського збройного нападу на Україну, на прохання одного з Учасників, Учасники протягом 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

За таких обставин та відповідно до своїх юридичних і конституційних зобов’язань, Французький учасник надасть Україні швидку та тривалу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх сферах відповідно до потреб та економічну допомогу; він накладатиме на Росію витрати, зокрема економічні, і консультуватиметься з Україною щодо її потреб у здійсненні її права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Учасники можуть вносити зміни до цих положень відповідно до будь-якого механізму, який Україна згодом могла б узгодити з іншими міжнародними партнерами, включно з учасниками Спільної декларації від 12 липня 2023 року.

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IV. Співробітництво в галузі військової та оборонної промисловості

7. Військове та оборонне співробітництво

Учасники працюватимуть разом та з іншими партнерами України над тим, щоб забезпечити здатність українських Сил безпеки та оборони повністю відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року, а також підвищити стійкість України таким чином, щоб вона була достатньою для стримування та оборони від майбутніх нападів. Це включатиме, але не обмежуватиметься спільною роботою над забезпеченням того, щоб військові та невійськові органи безпеки України були здатні ефективно діяти відповідно до європейських та євроатлантичних стандартів і були повністю підзвітними українському народу, парламенту та уряду.

Учасники працюватимуть разом над створенням стійких сил, здатних захищати Україну сьогодні і стримувати російську агресію в майбутньому, шляхом послідовного надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах, надаючи пріоритет, але не обмежуючись, протиповітряній обороні, артилерії, далекобійним засобам ураження, бронетехніці, спроможностям Повітряних сил та іншим критично важливим спроможностям.

Французький учасник разом з іншими міжнародними партнерами допомагатиме Україні зміцнювати свою спроможність стримувати та оборонятися від зовнішніх агресорів шляхом розвитку майбутніх Сил оборони, дедалі більш взаємосумісних з НАТО та які сприятимуть внеску в сили НАТО. Це включає розвиток сучасного оборонного сектору в Україні та шлях до майбутнього в НАТО.

Французький учасник допомагатиме Україні зберегти якісний військовий та оборонний потенціал в умовах швидких, невизначених і складних змін у регіональній політиці та безпеці.

У військовій сфері без шкоди для своєї позиції в контексті агресивної війни Росії проти України Учасники пропонують налагодити співпрацю, яка дасть змогу Українському учаснику розвивати всебічний військовий потенціал у таких сферах, які не є вичерпними:

а. військова техніка, у тому числі шляхом промислового співробітництва, насамперед у сферах артилерії та протиповітряної оборони, а також у сферах бронетехніки, морської безпеки, військово-медичного забезпечення, інформаційних технологій та розмінування;

b. навчальна підготовка українських сил безпеки та оборони як на національному рівні, так і у європейських рамках, включаючи програму підготовки інструкторів, спеціалізовану підготовку в таких сферах, як артилерія, протиповітряна оборона, бронетехніка, повітряні сили й морська безпека, нові технології та розмінування;

c. початкова підтримка та підтримка започаткування технічного обслуговування виробниками, на місцях, якщо це необхідно;

d. структурна підтримка реформування оборонного сектору;

e. підтримка ініціатив із кіберзахисту та стійкості, у тому числі для протидії гібридним загрозам;

f. допомога українській системі медичного забезпечення для лікування та реабілітації українських військовослужбовців;

g. підтримка розвитку українських Сил безпеки та оборони, включаючи, але не обмежуючись розробкою концепції майбутніх Збройних сил, переходом до оперативних концепцій та процедур НАТО, командно-штабною підготовкою, комбінованими навчаннями і підвищенням сумісності й оперативної сумісності з країнами – членами НАТО;

h. підтримка охорони та оборони кордонів, інженерно-фортифікаційного забезпечення, спостереження, відстеження пересування військ супротивника, післявоєнної відбудови прикордонної інфраструктури, розмінування та знешкодження нездетонованих боєприпасів.

Французький учасник підтримуватиме плани та структури управління коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України, відіграючи провідну роль у коаліціях з артилерії та протиповітряної оборони, а також беручи участь у коаліціях з Повітряних сил і морської безпеки, а також в інших коаліціях, роботі яких Французький учасник міг би сприяти як для створення майбутніх сил, так і для того, щоб забезпечити більшу узгодженість у забезпеченні спроможностей у війні, що триває.

Двосторонній фонд допомоги безпеці та обороні України у належній координації з Європейським фондом миру дасть змогу підтримувати ці зусилля зі співпраці у відповідних сферах.

Франція надала Україні військову допомогу на загальну суму 1,7 мільярдів євро у 2022 році і 2,1 мільярдів євро у 2023 році. У 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги.

Учасники прагнуть, щоб військовий потенціал України був на такому рівні, який гарантуватиме у разі зовнішньої військової агресії проти Франції здатність України надати ефективну військову допомогу. Умови, формат та обсяг такої допомоги визначатимуться Учасниками.

Французький учасник продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж десяти років дії цієї Угоди.

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8. Співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу

Учасники прагнутимуть співпрацювати у сфері оборонної та безпекової промисловості, зокрема з метою сприяння співпраці між їхніми галузями оборонної промисловості й підвищення стандартизації та оперативної сумісності їхнього оборонного обладнання. Учасники намагатимуться, наскільки це можливо, розвивати промислове партнерство за участю французьких та українських оборонних підприємств і, наскільки це можливо, вільне від будь-яких обмежень з боку третіх сторін.

Французький учасник сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на території України та спільного виробництва для виготовлення пріоритетних видів озброєння і боєприпасів. Учасники сприятимуть створенню спільних підприємств, зокрема з обслуговування й ремонту озброєння та військової техніки.

Французький учасник працюватиме з Україною над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України та заохочення інвестицій у нові потужності.

Учасники працюватимуть разом над усуненням наявних вузьких місць у ланцюзі оборонних постачань, які заважають Франції та Україні розвивати їхні пріоритетні можливості виробництва зброї та боєприпасів. З цією метою Французький учасник працюватиме зі своєю оборонною промисловістю і Україною для зміцнення ланцюга постачань критично важливих матеріалів, необхідних для виробництва боєприпасів та іншої пріоритетної зброї, зокрема боєприпасів великого калібру.

Учасники спільно працюватимуть над посиленням захисту переданих технологій та прав інтелектуальної власності.

Учасники сприятимуть обміну інформацією про оборонні дослідження та розробки один одного з метою реалізації спільних проєктів та програм, спрямованих на розробку нових озброєнь і техніки. З цією метою буде посилено діалог між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством збройних сил Франції. Також буде посилено діалог між Агенцією оборонних закупівель та Генеральним директоратом озброєнь відповідно до Листа про наміри, підписаного між двома організаціями під час візиту Міністра збройних сил Франції до Києва у вересні 2023 року.

Французький учасник підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості в систему безпеки і оборони НАТО та ЄС.

V. Співробітництво в цивільній сфері

9. Гуманітарна допомога

Французький учасник продовжить надання гуманітарної допомоги для задоволення нагальних потреб українського населення в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації. Він також сприятиме разом зі своїми партнерами економічному відновленню, відбудові й модернізації України, щоб відновити та зміцнити її економічну стабільність, зменшити її залежність і вразливість і побудувати більш потужну, інноваційну, сталу і стійку економічно-промислову базу, зокрема в контексті переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Французький учасник прагнутиме продовжувати тривалу підтримку, яка надається Україні, зокрема у сферах транспорту, енергетики, сільського господарства, водопостачання, гуманітарного розмінування, критичної інфраструктури, цифрових технологій, житлового господарства та охорони здоров’я.

Французький учасник використовуватиме наявні в його розпорядженні економічні та фінансові інструменти у співпраці з усіма відповідними міжнародними організаціями і своїми партнерами.

10. Підтримка програми реформ в Україні

Французький учасник вітає рішення розпочати переговори про вступ з Україною та вітає значний прогрес, досягнутий Україною для досягнення цілей, що лежать в основі процесу вступу.

Український учасник прагне продовжувати свою амбітну програму реформ, зокрема в контексті процесу вступу до Європейського Союзу, щоб виконати зобов’язання, які є необхідними для членства в ЄС. Український учасник продовжить системні реформи у секторах оборони та безпеки, включаючи цивільний нагляд за Збройними силами, а також щодо ефективності й прозорості оборонних інституцій та оборонної промисловості України. Він працюватиме над поглибленням ключових реформ у сферах правосуддя та верховенства права, боротьби з корупцією і відмиванням грошей, модернізації свого державного апарату, децентралізації, захисту прав осіб, які належать до меншин, прозорості та належного врядування як в економічному секторі, так і в секторі безпеки та оборони. Упровадження цих реформ сприятиме зміцненню демократії, поваги до прав людини та основоположних свобод, а також модернізації та стійкості української економіки.

Французький учасник підтверджує свій намір повністю підтримувати мету України щодо вступу до Європейського Союзу. З цією метою Французький учасник надаватиме технічну підтримку для впровадження необхідних реформ, зокрема у сферах верховенства права, правосуддя, боротьби з корупцією, модернізації державного апарату, децентралізації, прозорості та цивільного контролю в оборонному секторі, включаючи розмінування. З цією метою Французький учасник передбачає направлення технічних фахівців, інтегрованих в українські державні органи.

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11. Відновлення та відбудова України

Французький учасник прагнутиме й надалі сприяти залученню приватних підприємств, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій до процесу відбудови в продовження заходів, розпочатих на Конференції зі стійкості та відбудови України, яка відбулася в Парижі 13 грудня 2022 року.

Учасники визнають необхідність об’єднання зусиль для захисту населення та територій України від негативних наслідків, спричинених мінами та нерозірваними вибухонебезпечними предметами.

З цією метою Французький учасник використовуватиме відповідні двосторонні інструменти у належній координації та оптимізації, наскільки це можливо, ефекту важеля з європейськими та приватними фондами, у тому числі в межах Механізму Європейського Союзу для України, який має на меті підготувати Україну до майбутнього членства у Європейському Союзі шляхом підтримки процесу її вступу.

Український учасник продовжуватиме впроваджувати всі реформи, необхідні у межах процесу вступу до Європейського Союзу та плану відновлення України.

Французький учасник допомагатиме Україні у плануванні реінтеграції тимчасово окупованих територій, сприятиме стабілізації життєво важливих галузей та соціально-економічному відновленню, особливо на звільнених територіях, прифронтових територіях і територіях, які межують з Росією, у сприянні інклюзивному соціальному відновленню й задоволенні потреб найбільш вразливих верств населення, включаючи заходи з підтримки жінок, систем соціального захисту та ветеранів.

12. Компенсація втрат, шкоди та збитків, завданих російською агресією

Учасники підтверджують, що Російська Федерація має заплатити за довгострокову відбудову України. Згідно з французькою правовою системою, суверенні російські активи, що перебувають під юрисдикцією Франції, залишаються замороженими, допоки Російська Федерація не заплатить за збитки, яких вона завдала Україні. Французький учасник у співпраці зі своїми партнерами продовжуватиме вивчати всі правові шляхи, що є сумісними з відповідними договірними зобов’язаннями та відповідають європейському й міжнародному праву, за допомогою яких російські активи могли б бути використані для підтримки України.

У першочерговому порядку Учасники продовжуватимуть спільну роботу з державами "Групи семи" та іншими сторонами над створенням компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат або шкоди, завданих агресією Росії, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, затвердженим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим Учасники вивчатимуть відповідні варіанти фінансування компенсаційного механізму для забезпечення швидкої та адекватної компенсації жертвам агресії.

13. Санкції

Учасники визнають цінність санкцій для обмеження доступу Російської Федерації та інших держав-агресорів до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вони використовують у своїй агресії, для зменшення джерел доходів Росії та для стримування майбутніх нападів. Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб ціна агресії Росії продовжувала зростати, у тому числі через санкції та експортний контроль.

Оскільки агресія Російської Федерації проти України триває, Французький учасник залишатиметься рішуче налаштованим застосовувати у європейському контексті суворі санкції проти секторів російської економіки, а також проти тих, хто на території Російської Федерації та за її межами підтримує війну або отримує вигоду від неї, або хто допомагає обійти санкції в третіх країнах. Французький учасник також вживатиме рішучих заходів разом зі своїми партнерами для боротьби з усіма формами обходу санкцій і зміцнення власної стійкості проти незаконного фінансування, пов’язаного з Росією, та осіб, пов’язаних з російською владою.

Учасники надаватимуть один одному відповідну та актуальну інформацію про підстави для застосування санкцій та іншу релевантну інформацію, згідно з відповідними національними зобов’язаннями і законодавством.

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14. Відповідальність

Учасники підтверджують свою відданість притягненню Російської Федерації до відповідальності за заподіяння збитків або шкоди фізичним та юридичним особам, а також державі Україна внаслідок її міжнародно-протиправних дій в Україні або проти України, включаючи її агресію в порушення Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Учасники підтверджують, що не повинно бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства і що Російська Федерація повинна нести юридичну відповідальність за них, включаючи відшкодування будь-якої шкоди, завданої такими діяннями, що також допоможе стримати майбутні напади та підтримати стійкість України.

Учасники прагнутимуть притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за воєнні злочини та інші міжнародні злочини, скоєні в Україні або проти неї в контексті агресивної війни Росії, відповідно до міжнародного права, зокрема шляхом підтримки роботи Офісу Генерального прокурора (Україна) й Міжнародного кримінального суду для забезпечення повного і справедливого розслідування заяв про воєнні злочини незалежними, ефективними та надійними правовими механізмами.

Учасники продовжуватимуть свою участь в роботі Коаліції щодо пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

VI. Реалізація співпраці

Учасники здійснюватимуть цю співпрацю відповідно до своїх міжнародних та національних зобов’язань, а також відповідно до європейських зобов’язань Франції.

Учасники у разі потреби призначатимуть уповноважені органи з розробки й виконання двосторонніх угод відповідно до сфер співробітництва, визначених цією Угодою.

Учасники інформують один одного дипломатичними каналами щодо компетентних органів, відповідальних за виконання цієї Угоди.

Ці органи консультуватимуться з метою обговорення, ухвалення необхідних рішень та вжиття заходів, необхідних відповідно до цієї Угоди.

Уповноважені органи Учасників можуть укладати виконавчі та технічні угоди щодо окремих напрямів співробітництва в рамках реалізації цієї Угоди.

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VII. Строки та інші положення

Ця Угода є чинною протягом десяти років з дати її підписання.

Відповідно до Спільної декларації "Групи семи" від 12 липня 2023 року Учасники мають намір залишати цю Угоду чинною, доки Україна продовжуватиме свій шлях до майбутнього членства у Євроатлантичній спільноті.

У випадку, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії цієї Угоди, Учасники ухвалять рішення щодо її подальшого статусу.

Ця Угода може бути припинена одним з Учасників шляхом письмового повідомлення іншого Учасника про свій намір припинити дію Угоди. Ця Угода припинить свою дію через шість місяців з дати отримання такого повідомлення.

Ця Угода може бути змінена та доповнена за взаємною згодою Учасників у письмовій формі.

Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання.

Підписано в м. Парижі 16 лютого 2024 року у двох примірниках українською та французькою мовами", - ідеться у документі.