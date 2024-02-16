Відвідаю Україну з візитом "в найближчі тижні", - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не відмовився від намірів приїхати в Україну й зробить це найближчим часом.

Про це він заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі 16 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Макрон сказав, що приїде до України "до середини березня" й буде "пліч-о-пліч із українським президентом".

"Можете чекати мене в найближчі тижні. Це точно", – додав він.

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