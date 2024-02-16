Новини

Снаряди 155 мм, артсистеми Caesar та системи ППО, - Франція передає Україні новий оборонний пакет

38 30425
155,снаряди

Франція передає Україні черговий оборонний пакет, який включає артилерійські снаряди, системи Caesar, посилення ППО.

Про це розповів Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Емануелем Макроном після проведених переговорів у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вдячний Президенту Франції за всю цю сильну військову допомогу, яку ми отримуємо. Сьогодні ще один оборонний пакет. Саме такий, який потрібен. Це снаряди для артилерії, гармати, ефективні системи Caesar, додаткове посилення ППО", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що це "абсолютна гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції", скориставшись проблемами у постачанні від деяких партнерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув у Париж - у планах візиту зустріч з Макроном і підписання важливої угоди. ФОТО

"Франція дійсно нам допомагає", - наголосив Президент України.

Зеленський також нагадав, що Україна і Франція розпочали співпрацю в оборонному виробництві, "включно з локалізацією та спільним виробництвом і передачею Францією українській виробничій стороні деяких інноваційних технологій". Зокрема, сьогодні детально обговорили спільне виробництво дронів та РЕБ, зауважив Президент.

"Це надзвичайно важливе кожне з таких наших досягнень заради спільного блага народів наших країн", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП розкрив зміст двосторонньої угоди між Україною та Францією у сфері безпеки. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • kelt kant
    Упс, як невдобно вийшло... Справа в тому, що Франція вже раніше, задовго до візиту зе-лідОра, підтверджувала, що готує передати Україні і нові САУ Цезар і **********. Тож все це жалюгідне шапіто за гроші українських платників податків, яке їздить по Європах та гендлює своєю неголеною пикою, тупо піариться на вже давно прийнятих рішеннях, до яких воно не має жодного стосунку.
  • сергей юрко
    Як казав Бабченко, якби замість Зеленського була якась деревяна табуретка, то потік зброї від союзників був би набагато більше, бо табуретка не відкриває рота і тому не має можливості конфліктувати з нашими постачальниками
  • CryptoShorts
    Де, гівно ти гундосе, твій головнокомандувач в критичний момент? На симпозіумі хірургів?? ****** ви блогери
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини