Снаряди 155 мм, артсистеми Caesar та системи ППО, - Франція передає Україні новий оборонний пакет

Франція передає Україні черговий оборонний пакет, який включає артилерійські снаряди, системи Caesar, посилення ППО.

Про це розповів Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Емануелем Макроном після проведених переговорів у Парижі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вдячний Президенту Франції за всю цю сильну військову допомогу, яку ми отримуємо. Сьогодні ще один оборонний пакет. Саме такий, який потрібен. Це снаряди для артилерії, гармати, ефективні системи Caesar, додаткове посилення ППО", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що це "абсолютна гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції", скориставшись проблемами у постачанні від деяких партнерів.

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"Франція дійсно нам допомагає", - наголосив Президент України.

Зеленський також нагадав, що Україна і Франція розпочали співпрацю в оборонному виробництві, "включно з локалізацією та спільним виробництвом і передачею Францією українській виробничій стороні деяких інноваційних технологій". Зокрема, сьогодні детально обговорили спільне виробництво дронів та РЕБ, зауважив Президент.

"Це надзвичайно важливе кожне з таких наших досягнень заради спільного блага народів наших країн", - підкреслив він.

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