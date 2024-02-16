Сподіваюсь, безпекові угоди допоможуть розблокувати допомогу США, - Зеленський
Про це він заявив 16 лютого на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами Зеленського, угоди про "гарантії безпеки" між Україною та Британією, Німеччиною і Францією "дають впевненості в нашому суспільстві, що Україна справді захищає наші спільні цінності".
"Але я хотів би зазначити, що це не є альтернатива Сполученим Штатам. Ми всі разом, і цей союз США і Європи… нам дуже потрібен, щоб перемогти Російську Федерацію, яка справді прийшла до нас із абсолютно неспровокованою війною", – вважає голова держави.
"І я вірю, що ці угоди дадуть поштовх для того, щоб США в такий момент все ж таки віддали пріоритет допомозі Україні, аніж виборчому процесу. Я впевнений, що президент (Джо Байден. – Ред.), Білий дім – на нашому боці. Двопартійна підтримка – вона завжди з нами була, зараз є у них внутрішні питання, і дуже хочемо, щоб вони знайшли на них відповідь", – додав він.